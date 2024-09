Le pagelle. Tutta la difesa in sofferenza. Cozzoli si rifà dopo la deviazione

Livieri 5,5. Beffato dalla deviazione di Cozzoli sul primo gol, tiene a galla la ‘baracca’ con una strepitosa deviazione in corner sulla conclusione a botta scura di Tcheuna. Nulla può sul raddoppio.

Curado 5. In difficoltà sin da subito, commette l’ingenuo fallo che genera la punizione del raddoppio e poi non è attento nella successiva marcatura di Zagnoni.

Menna 5. Si fa saltare abbastanza banalmente da Tcheuna e poi si fa spostare da ‘pivello’ sul raddoppio con il pallone che rimbalza in area e nessuno interviene.

Quaranta 5,5. Torna finalmente titolare e conferma di essere una sicurezza in quella zona del campo. Si fa beffare da un colpo di tacco in occasione del primo gol del Carpi.

Alagna 5. Non spinge e non difende. Rimane in campo tutta la partita senza una vera giustificazione.

Varone 5,5. Fa fatica a contenere le avanzate dei padroni di casa nella prima parte del match. Esce alla mezzora per una distorsione alla caviglia.

Bando 5. Il giovane centrocampista bianconero è in pericolosa involuzione. Corricchia, non pressa, non vince un contrasto. Lo si vede per una bella conclusione verso l’incrocio dei pali. Troppo poco.

Cozzoli 7. Sfortunato in occasione della deviazione che costa la prima rete del Carpi si rifà realizzando la sua prima rete tra i professionisti e con l’assist a Corazza per il raddoppio.

Tirelli 5,5. Ci mette tanta buona volontà con tutti i suoi limiti tecnici e tattici.

Corazza 7. Deve andarsi a cercare i palloni ‘sporchi’ per rendersi pericoloso. L’Ascoli senza una manovra convincente fa fatica pure a servirlo, ma quando gli arriva un pallone buono lo butta dentro.

Marsura 5,5. Due conclusioni nel primo tempo senza fortuna: una fuori e l’altra deviata in corner. Ci mette impegno, ma anche lui non riesce ad incidere.

Dal 30’pt Bertini 5,5. Si vede più per i falli commessi che per le giocate. Ammonito.

Dal 12’st Tremolada 6. Qualche buona idea e un paio di giocate di gran classe.

Dal 12’st D’Uffizi 5,5. Ha voglia di far gol e ci prova con un gran tiro deviato e poi con una conclusione alta.

Dal 34’’st Caccavo sv

Dal 34’st Silipo sv

Allenatore: Carrera 5. Salva la panchina grazie al risultato di parità e al fatto che domenica già si torna in campo. La sua squadra non ha gioco, improvvisa manovre e soprattutto anche stavolta chiude con cinque attaccanti in campo senza fare un tiro in porta neanche con l’avversario in dieci.

Arbitro: Di Reda di Molfetta 6. Dirige con buona personalità. Valerio Rosa