Le partite giocate. La Pianese sorride. Pari per la Ternana

In attesa che l’Ascoli scenda in campo per affrontare il suo terzo impegno contro la Virtus Entella, una delle principali candidate alla vittoria del campionato, nelle giornate di sabato e ieri sono andati in scena quasi tutti i restanti incontri di giornata. Il match tra Torres e Milan Futuro, come già annunciato, si giocherà mercoledì 18 settembre con avvio alle 20.45 allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Qui a far propendere per lo slittamento della partita sarebbe stato il regolamento della Lega Pro che prevede lo spostamento di una partita in caso di defezione di almeno tre giocatori per gli impegni con le rispettive nazionali. Scenario che ha riguardato proprio i rossoneri, dove nelle ultime ore erano giunte le convocazioni in nazionale di cinque elementi: Zeroli, Camarda, Cuenca, Liberali e Bartesaghi. Il quadro si è aperto sabato con il sentito derby umbro tra Gubbio e Ternana che sono tornate a misurarsi a distanza di qualche anno. L’esito del campo (0-0) ha permesso ad entrambe di smuovere la classifica e portare a casa un punto a testa, ma a recriminare sono stati soprattutto i rossoverdi. "Della mia squadra mi è piaciuto tutto – il commento del tecnico Abate – abbiamo cercato di fare la partita con grande attaccamento alla maglia. Ci abbiamo provato fino al 95’ proponendo calcio. Chiaramente dobbiamo migliorare ed essere più incisivi. La squadra ha fatto quello che doveva fare. Ci teniamo questo punto anche se mi dispiace per i tifosi che avrebbero meritato questa vittoria. Il gol annullato? Le immagini si commentano da sole. L’uomo di Cianci si scontra con un altro giocatore. Il gruppo è nuovo, abbiamo messo ragazzi che sono arrivati da un paio di giorni. La condizione non è ottimale a livello fisico, c’è solo da lavorare e perseverare, ma la squadra mi è piaciuta. Continueremo a lavorare a testa bassa, stiamo creando la nostra identità".

Secondo colpo esterno per il Pescara che continua a confermare le proprie ambizioni. Gli abruzzesi dopo aver sbancato Terni nella gara d’esordio stavolta hanno violato anche la tana del Rimini. A decidere per 1-0 è stato Ferraris a pochi minuti dalla fine. Sugli altri campi invece spiccano il successo della Pianese sul Campobasso per 2-0 e la netta vittoria del terribile Pineto ai danni dell’Arezzo per 3-1. Il risultato imposto dai toscani ai rossoblù ha permesso di accrescere ancor di più il valore dei tre punti ottenuti dall’Ascoli lunedì scorso nella partita decisa al Del Duca da Varone (1-0).

mas.mar.