Le prime mosse di mercato. Da Valzania a Jaroszynski: cinque nomi sul taccuno del ds

Chiuso il girone d’andata al penultimo posto (17 punti) l’Ascoli di Castori si ritroverà mercoledì 3 gennaio per riprendere ad allenarsi il giorno seguente dopo una settimana di riposo concessa alla squadra. Chi non potrà di certo riposare, invece, sarà il diesse Giannitti, già all’opera per rinforzare l’organico. I primi 5 obiettivi individuati dal Picchio per irrobustire la rosa con profili di categoria rispondono ai nomi di Valzania (Cremonese), Mantovani, Luperini (entrambi in forza alla Ternana), Jaroszynski (Cracovia), Pettinari (Reggiana). Quasi tutti sono giocatori che Castori conosce molto bene e con i quali ha avuto modo di lavorare nelle esperienze passate, tra cui quelle a Trapani e Salerno. Il difficile sarà riuscire a sbaragliare la concorrenza per il centrocampista grigiorosso che, oltre a percepire un ingaggio importante, è corteggiato da molte squadre.