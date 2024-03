Le prospettive del calcio nel convegno organizzato dalla Lega

‘Il sistema calcio: analisi, criticità e prospettive future’. Questo il titolo del convegno organizzato dall’università Luiss di Roma al quale ha partecipato anche il presidente della Lega serie B Mauro Balata. "Non pongo preconcetti alla legittima esigenza da parte di Fifa e Uefa nel produrre maggiore valore economico – commenta Balata –, ma questo non deve depauperare i campionati nazionali. È necessario governare questo rapporto considerando quanto sia evidente che, in assenza di una corretta ridistribuzione delle risorse, si possano generare effetti negativi in termini di equa competizione e merito sportivo. Ciò potrebbe ripercuotersi sotto varie direttrici, in termini di investimento, di gettito fiscale e nelle dimensioni sociali ed economiche che il calcio sviluppa nei territori. La redistribuzione delle risorse tra l’altro oggi penalizza già il campionato di B che, a fronte della valorizzazione di tanti giovani, ha la restituzione più bassa d’Europa in termini di mutualità. Ancora ferma al 6% contro il 18% della Germania, il 12,5% della Francia e il 10% della Spagna".