Le ragazze del Picchio espugnano Ancona e restano in vetta

: Pacusse (37’ s.t. Abram), Mazzieri, Mekkaoui, Antonucci, Prosperi, Radi, Nefzi, Mekkaoui Y. (21’ s.t. Martelli K.), Lisica, Irhoudane (1’ s.t. Martelli), Mbachiukwu. Panchina: Roibu, Cimarelli, Nowak. Allenatore: Mengarelli.

ASCOLI: Raimondi Vallesi, Alfonsi, Baldassarri (41’ s.t. Salusti), Marucci Mi., Giovannelli, Amatucci, Piermarini, Frollo, Pallotta, Mignini C, Cerquetti. Panchina: Di Marco, Varani, Nepi, Mignini S., Rocchetti, Marucci Ma., Silvestri. Allenatore: Renga

Marcatori: 32’ p.t. Mignini C., 45’ p.t. Cerquetti, 22’ s.t. Marucci Mi.

La ragazze terribili del Picchio conquistano il derby in casa dell’Ancona e consolidano il primato in vetta alla classifica del proprio girone nel campionato di Eccellenza Marche. L’ottavo turno ha visto le bianconere passare agevolmente. A sbloccare il match Cristina Mignini con il raddoppio di Cerquetti in chiusura di primo tempo. Nella ripresa ecco il il tris di Michela Marucci.