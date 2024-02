Le reazioni a fine partita. Castori: "È stata una battaglia. Non poteva essere spettacolare»

E’ stata una battaglia, di quelle che mister Fabrizio Castori ha vissuto centinaia di volte nelle 550 volte in cui si è seduto in panchina nel campionato di Serie B.

Castori, come da lei anticipato non è stata una gara spettacolare ma contava solo il risultato?

"E’ stata una partita di serie B, fra due squadre che lottano per salvarsi, non poteva essere un match spettacolare. Due squadre che hanno badato soprattutto a non far giocare l’altra a non prendere gol perché poi rifarlo è un problema. Che sarebbe stata una partita così era facilmente immaginabile perché quando ti giochi tanto c’è la tendenza a non rischiare, per non pregiudicare il risultato. Quella di oggi è una vittoria importante".

Avete costruito la vostra gara sul gol di Masini?

"Abbiamo capitalizzato l’episodio del gol Masini, perché queste sono gare che si decidono con gli episodi e poi abbiamo combattuto. E’ stata una partita di sostanza e di grande intensità a livello fisico, poi c’era anche il campo che non consentiva di giocare bene. Il calcio è un’altra cosa perché il campo non permetteva di giocare diversamente, almeno secondo me. Abbiamo interpretato la nostra gara soffrendo e lottando su ogni pallone".

Ha dovuto effettuare tre cambi forzati: anche poca fortuna?

"Sicuramente sì. Siamo stati sfortunati in occasione dei cambi obbligati di Masini, Valzania e Streng. Fare tre sostituzioni per infortunio nella stessa partita poi ti condiziona anche il resto della gestione dei cambi. Ma oggi i ragazzi hanno saputo soffrire e stringere i denti e hanno portato a casa una vittoria davvero importante, perché oggi abbiamo centrato un obiettivo fondamentale".

Lei ha protestato molto sul gol di Manzari che poi infatti è stato annullato grazie all’intervento del Var: è stata un’espulsione ingiusta?

"Mi meraviglio come l’arbitro che era dietro a Giovane non abbia visto il fallo commesso da Balestrero. Impossibile non vedere il pestone che gli ha impedito di saltare. Come facevo a non protestare. Che fosse fallo si è visto dalla mia panchina. Poi per fortuna ci ha pensato il Var ad annullarlo, ma era fin troppo evidente e mi è costato l’espulsione, pazienza. Sicuramente oggi gli arbitri preferiscono far finire l’azione e poi farsi consigliare dal Var".

Valerio Rosa