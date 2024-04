Le reazioni nel dopo partita. Pulcinelli: "Il ritiro ha aiutato». Carrera: "Vittoria che dà morale»

Il patron Massimo Pulcinelli arriva negli studi di Sky con il sorriso di chi sa di aver fatto il colpaccio. Lo chiamano presidente e lui gongola: "Questa vittoria è fondamentale per i ragazzi e per il mio amico Mariano Morosini che a fine gara piangeva di gioia – ha subito dichiarato – Successo importante anche per la mia famiglia, stiamo tutti soffrendo. Ancora non abbiamo raggiunto nulla, siamo in zona playout e devono giocare le altre. Per ora ci prendiamo questi bellissimi 3 punti e ce li mettiamo nel cuore. Oggi ero convintissimo di vincere, lo dico con un pizzico di presunzione. Siamo arrivato al 91’ a fare gol in un modo rocambolesco. Ero convinto di farcela perché ho visto i ragazzi che stanno dando veramente tutto. Siamo stati in ritiro tutta la settimana e c’è stato un lavoro più importante del solito, ho visto grandissima unione. Ci giocheremo tutte le altre prossime tre gare come abbiamo fatto oggi, mettendoci tutto quello che abbiamo. I giorni di ritiro sono stati importanti – ha poi proseguito in sala stampa – ho visto i ragazzi molto uniti e i tre punti per noi valgono tantissimo, tornare alla vittoria fa bene alla classifica e al morale. Le discussioni sul cambio di proprietà attualmente sono solo deleterie, ci sono almeno venti lettere di soggetti interessati, ma la cosa più importante è mantenere la categoria".

Soddisfatto anche Mister Massimo Carrera: "Abbiamo fatto una grande partita – ha ammesso – di sofferenza, ma tenendo bene il campo ed avendo diverse occasioni. Questa è una vittoria che ci dà morale, ma già mercoledì contro il Cosenza c’è una nuova battaglia da affrontare. Il ritiro ci ha permesso di lavorare con più tranquillità, abbiamo lavorato molto bene preparando ottimamente la partita. Oggi abbiamo giocato più con un 3-4-1-2 con Caligara più avanzato dietro le due punte".

L’immagine della felicità però è dipinta sul volto del capitano Eric Botteghin rientrato dopo l’infortunio e autore di un gol che può valere una stagione: "Sono stato molto male in questo periodo – ha ammesso il ‘centravanti aggiunto’ bianconero – e ho fatto di tutto per tornare in campo prima possibile per dare una mano alla squadra, oggi ci sono riuscito, abbiamo vinto una partita importantissima. Abbiamo fatto meglio sotto il profilo della creazione di occasioni da gol, arrivando avanti più spesso; sbagliamo ancora le scelte, però siamo migliorati. Dietro la difesa non ha subito gol neanche oggi e questo è un altro ben segnale. La partita con la Ternana era una finale e aver fatto gol ci dà molta fiducia, ora testa a mercoledì. La mia esultanza sotto al settore ospite, non c’era il grande pubblico ma ringraziamo quelli che sono riusciti ad essere presenti. La vittoria è anche per i tifosi che non sono potuti venire a Terni, girano tutta l’Italia con noi e oggi non hanno potuto seguirci, non capisco molto le regole che hanno impedito agli ultras di poter seguire la loro squadra, il calcio è dei tifosi ed è stato un peccato non avere tutti i nostri a sostenerci. Siamo contenti d’aver regalato loro una vittoria perché i tifosi non meritano quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane".

Valerio Rosa