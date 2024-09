Le trattative di mercato. Quaranta verso l’addio:. Catania o Triestina

Ultime ore per definire eventuali arrivi ed uscite. Il mercato chiuderà stasera allo scoccare esatto della mezzanotte e l’Ascoli potrebbe terminare la sua sessione senza grandi colpi. Gli sforzi del direttore sportivo Righi nelle ultime giornate si sono concentrati soprattutto nel favorire quelle partenze che i vertici societari del Picchio avevano deciso di operare per alleggerire il monte ingaggi della squadra. Su tutte chiaramente spicca la possibile cessione di Danilo Quaranta che potrebbe lasciare i colori bianconeri per accasarsi altrove. Davanti a lui sono due le strade percorribili e le ipotesi rispondono ai nomi di Catania e Triestina. Queste le pretendenti che hanno deciso di uscire allo scoperto alla vigilia dell’ultima giornata di calciomercato per rilevare il centrale difensivo cresciuto nel settore giovanile bianconero fino ad arrivare in prima squadra, dove piano piano poi il 27enne è riuscito a farsi largo fino a ritagliarsi uno spazio rilevante. La retrocessione dello scorso maggio e la rivoluzione dell’organico portata avanti in questi mesi estivi lo hanno visto inserito nella lista degli eventuali partenti. Proprio nella volata finale di trattative e operazioni che i club oggi condurranno in porto potrebbe esserci anche quella che riguarderebbe il difensore dell’Ascoli. La scelta spetterà al giocatore che nel corso della giornata scioglierà le riserve legate al suo futuro. Quaranta lascerebbe il Picchio dopo ben 95 presenze fatte registrare tra campionato (92) e Coppa Italia (3).

L’altro elemento dal contratto impegnativo per le casse del club di corso Vittorio, invece, resterà sotto le cento torri per fornire un supporto di esperienza ai nuovi giovani ed inesperti compagni di reparto. Parliamo chiaramente di Riccardo Gagliolo che, a partire dalla gara in trasferta a Ferrara contro la Spal, ha ricevuto la fascia di capitano vedendosi rinnovata anche la fiducia dai vertici societari. Mercoledì la retroguardia si era vista rinforzata dall’arrivo di Marcos Curado, altro elemento con alle spalle svariati campionati di B che potrà sicuramente aiutare il tecnico Carrera a sciogliere i tanti dubbi avuti finora. Ieri però alcuni rumors avrebbero parlato anche di Denis Portanova, difensore in uscita dalla Virtus Entella. A centrocampo vedremo se prima del gong di fine mercato ci sarà l’ingresso di un altro tassello. Il nome accostato all’Ascoli nel corso dell’ultima settimana era stato quello di Santoro del Pisa.

mas.mar.