Le ultime. Carrera, dubbio difesa. Curado può esordire

Il dilemma di Carrera a poche ore dall’esordio in casa con la Pianese resta ancora quello che ruota tra l’impiego di una linea difensiva a quattro o la possibilità di tornare a schierare il terzetto visto a Ferrara contro la Spal (2-2). L’ago della bilancia sarà costituito dalle condizioni fisiche di Curado, arrivato ad Ascoli soltanto mercoledì ma subito messo a disposizione di tecnico e compagni per agevolare la preparazione del prossimo impegno sulla tabella di marcia. Qualora l’argentino riuscisse a mostrare un livello atletico adeguato in queste ultime sedute di lavoro programmate è possibile che si possa anche scegliere l’impiego di una coppia di centrali, in questo caso quella composta da Curado e Gagliolo, alla quale si affiancherebbero poi i due cursori laterali ad oggi schierati per la maggiore. Ovvero Adjapong a destra e Cozzoli a sinistra. Nel caso in cui invece si opti ugualmente per dare continuità al trio, appare scontata la possibilità di gettare nella mischia Curado, ma come braccetto di destra o perno centrale per rimpiazzare un Alagna apparso in evidenti difficoltà nel corso dell’incontro andato in scena allo stadio Mazza. Tale seconda ipotesi vedrebbe inoltre anche la riconferma di Menna.

Le dinamiche risultano essere più consolidate a centrocampo e in attacco dove ormai l’Ascoli pare orientato a mandare in campo dal primo minuto Campagna, Bando e Varone. Infine davanti a guidare il tridente ci sarà bomber Corazza, mentre a supportarlo sono Tirelli, D’Uffizi e Marsura a contendersi due maglie da titolari. Anche la Pianese si sta preparando in vista del delicata trasferta ascolana. Ieri il club toscano ha ufficializzato l’ingresso del difensore centrale Stefano Reali, 21enne rilevato dalla Virtus Entella in prestito. "Un nuovo acquisto per la Pianese – si legge nella nota ufficiale –. La società amiatina comunica di essersi assicurata le prestazioni di Stefano Reali, difensore classe 2003 proveniente in prestito dalla Virtus Entella. Oltre che in quello della compagine ligure, il giovane centrale ha militato nei settori giovanili di Milan e Torino. Nella stagione 2022-23 Reali fa il suo esordio in una prima squadra proprio nella formazione di Chiavari, con la quale mette insieme quasi 20 presenze, mentre nella passata stagione per lui l’esperienza al Fiorenzuola. Reali adesso è pronto a rinforzare il reparto arretrato a disposizione di mister Prosperi".

mas.mar.