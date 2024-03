Le ultime. Le scelte del tecnico: avanti con il 3-5-2

Gli ultimi giorni di preparazione hanno portato sia notizie belle che brutte per il nuovo timoniere Carrera. Il suo debutto alla guida dei bianconeri dovrà obbligatoriamente essere subito positivo. Al termine dell’incontro saranno fondamentali soltanto i tre punti. Nella seduta di rifinitura svolta ieri mattina al Picchio Village il tecnico ha provato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Come dichiarato dallo stesso allenatore nel corso della sua conferenza di presentazione si ripartirà dal 3-5-2. I pochissimi giorni a disposizione non hanno permesso di provare esperimenti o abbracciare stravolgimenti, soprattutto nell’assetto tattico.

La coperta sarà particolarmente corta in difesa dove Botteghin resterà fermo almeno un mese per la lesione muscolare al soleo della gamba destra. Contestualmente non ci sarà anche Quaranta, fermato un turno dal giudice sportivo dopo il giallo rimediato a Marassi. In definitiva sono stati 23 gli elementi convocati da Carrera. I rientri più importanti sono quelli rappresentati dai centrocampisti Di Tacchio e Masini che consentiranno di vedere rimpolpato il reparto di centrocampo. Tornerà a disposizione anche il portiere Viviano, ma tra i pali il ballottaggio potrebbe risolversi con l’impiego dal primo minuto di Vasquez che contro Reggiana e Sampdoria ha dimostrato di meritare la fiducia dell’allenatore. Nel terzetto difensivo i bianconeri potranno vantare la presenza del leader Bellusci che stingerà i denti dopo qualche lieve acciacco patito contro la Samp. Gli alfieri pronti ad assisterlo rispondono ai nomi di Vaisanen e Mantovani. Impensabile l’azzardo di provare a gettare nella mischia Tavcar, unica alternativa presente, che non affronta una partita ufficiale da troppo tempo.

In mediana con l’esperto Di Tacchio a smistare il straffico potrebbero esserci Valzania e Masini, in vantaggio su Giovane e Caligara. Mentre sulle corsie laterali qualche rebus da sciogliere c’è ancora. Almeno a sinistra dove Celia e Zedadka sono in lizza per una maglia. Scontata invece la riconferma di Falzerano sul fronte opposto. Nel tandem che sarà chiamato a colpire sono Streng, Duris e Rodriguez a contendersi due posti. Di fronte al Picchio ecco il Lecco. Un avversario che si presenterà con il consueto 4-4-2. Qui si dovranno prestare enormi attenzioni alla coppia d’attacco formata da Novakovich e Inglese. Due nomi che sanno il fatto loro in termini di gol. Anche se tutti e due non trovano la via del gol da qualche tempo.

mas.mar.