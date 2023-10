Lecco in palla: a Palermo vince e muove la classifica

Il Lecco ha letteralmente cambiato marcia dall’arrivo di Bonazzoli in panchina. Il colpaccio in casa del Palermo per 2-1 ha rilanciato le sorti dei lombardi dopo il ko incassato tra le mura amiche proprio contro l’Ascoli. Tre punti fondamentali che hanno preceduto l’uscita dall’ospedale del patron Di Nunno avvenuta ieri dopo il lungo ricovero dell’ultimo mese. Grazie alle due recenti vittorie consecutive i blucelesti sono riusciti a lasciare l’ultimo posto in classifica per risalire qualche posizione e tornare in piena lotta salvezza. Nel match andato in scena al Barbera l’avvio e l’interpretazione della gara del Lecco è stata pressoché perfetta con il vantaggio di Crociata dopo pochi minuti e il raddoppio di Sersanti in chiusura di primo tempo. Il gol rosanero arrivato a pochi istanti dalla fine con capitan Brunori su rigore ha potuto soltanto cambiare le statistiche. I punti di vantaggio del Picchio sulla zona rossa così scendono a quattro, ma sarà necessario rimettersi in moto già a partire da Bari per non vedersi risucchiati.