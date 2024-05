Lecco in vendita,. Di Nunno: "Tutto questo non lo meritavo"

Dopo la retrocessione in C a dover fare i conti con un futuro tortuoso sarà anche il Lecco. Il patron Di Nunno proverà a vendere la società e se non si presenteranno acquirenti riconsegnerà le chiavi del club al comune. "I tifosi me ne hanno dette di tutti i colori, ma dovrebbero guardare bene a chi appartengono le colpe, che non sono mie – commenta Di Nunno –. Non sono stato io a scegliere i giocatori. Gli insulti non mi piacciono e non vanno bene, mi hanno invitato ad andare via, ma io sono già andato via da Lecco. Sto provando a venderla e se non si farà avanti nessuno, darò la società in mano al comune e vedremo cosa succederà. Sono stato qui per sette anni e ho fatto vedere a questa piazza il calcio più bello d’Italia e la serie B. Non so quando la città rivedrà questa categoria: magari tra cinquant’anni o magari l’anno prossimo, io glielo auguro. Ma ai tifosi dico che tutto questo non lo meritavo, qui nessuno è mai stato più di due anni".