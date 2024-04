LECCO. Malgrati ora tenta la missione impossibile

A Lecco è iniziato il Malgrati-bis. Il tecnico richiamato dal club lombardo dovrà affrontare una vera e propria missione impossibile. Finché la matematica non condannerà i blucelesti la squadra cercherà di lanciare un disperato tentativo di risalita, ma per produrre la scintilla servirà solo ed esclusivamente una vittoria in casa dello Spezia. "Ho tanti dubbi - commenta Malgrati -. Non accetto di vedere giocatori che non vogliono giocare a calcio, devono volere la palla perché altrimenti è un grosso problema. Gli indisponibili sono Louakima, Smaijlovic, Ierardi, mentre Listkowski ha recuperato. Sulla carta proveremo ad affidarci al 4-3-3 poi vedremo. È l’interpretazione che fa la differenza. Io le voglio vincere tutte. Non sono Gesù e non faccio i miracoli. Cercherò di far esprimere i ragazzi nel migliore dei modi. Della prossima stagione non ne ho ancora parlato".