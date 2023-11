Lega B, Balata:: "Noi da anni al fianco delle donne"

Il presidente della Lega B Mauro Balata ha preso parte al convegno ‘Cambiare per vincere insieme - Lo sport contro la violenza sulle donne’, organizzato da Us Acli presso la camera dei deputati nella nuova aula gruppi parlamentari. All’interno del suo intervento il presidente della cadetteria ha parlato dell’impegno della B nella lotta contro la violenza di genere. "Ci sono due aspetti sui quali concentrare l’attenzione per contrastare la violenza sulle donne: l’attività di politica giudiziaria e quella culturale – commenta Balata –. Oggi tutti si sono resi conto della gravità del fenomeno. La Lega B invece è da quattro anni che porta avanti la campagna #orabasta per contrastare questo delitto, una mission importante su cui abbiamo avuto grande sensibilità perché è un tema anche culturale più che giudiziario. Quest’anno abbiamo deciso di rendere strutturale la nostra campagna di responsabilità sociale durante tutte le gare, promuovendo il 1522 e facendo video con tanti nostri calciatori".