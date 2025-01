Legnago scatenato, subito nove operazioni per il mercato

Mentre il mercato dell’Ascoli stenta ancora a decollare, il fanalino di coda Legnago invece è subito passato ai fatti in questo primo scorcio della finestra di mercato invernale. I veneti nel corso del girone di ritorno proveranno a lasciare l’attuale ultimo posto per cercare di tornare in corsa per la salvezza. In pochi giorni sono state ben nove le operazioni portate a definizione.

"Tutti noi crediamo fortemente nella salvezza – spiega il direttore sportivo Filippo Ghinassi -. La squadra oggi se la gioca con tutti e l’obiettivo è distante pochi punti. Sul mercato ci muoveremo con buonsenso e tempismo per arricchire il gruppo con calciatori funzionali al progetto che stiamo portando avanti con mister Contini. Abbiamo preparato il mercato già a dicembre per non lasciare nulla al caso. Per noi era necessario fare operazioni ad inizio sessione al fine di godere delle prestazioni dei calciatori per circa 18 partite. Al secondo giorno di mercato avevamo formalizzato già 6 uscite e 3 ingressi. Siamo partiti bene, ma dobbiamo continuare".