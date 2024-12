L’ex Ciciretti torna in serie C: su di lui c’è il Latina

L’ex bianconero Amato Ciciretti potrebbe tornare a giocare nel campionato di serie C. L’attaccante, che ha vestito in cadetteria la maglia dell’Ascoli in ben due circostanze, ha già i bagagli tra le mani dopo la poco felice esperienza in D con l’Ospitaletto. Il giocatore e i vertici del club proprio di recente si erano messi a tavolino per raggiungere un accordo per la risoluzione consensuale del vincolo contrattuale. Tornato libero ad aver messo gli occhi su di lui sarebbe stato il Latina. Ciciretti nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Benevento (103 presenze, 21 gol), Ascoli, (29 presenze, 4 gol), Chievo Verona (29 presenze, 3 gol), L’Aquila (23 presenze, 1 gol), Messina (21 presenze, 3 gol), Carrarese (19 presenze), Empoli (18 presenze, 4 gol), Parma (14 presenze, 1 gol), Pistoiese (12 presenze), Como (11 presenze, 2 gol) e Pordenone (8 presenze). Sotto le cento torri difese i colori del Picchio nella seconda metà della stagione 2018-19 e nel campionato 2022-23.