L’ex Ciciretti torna in C col Latina: contratto fino al 2026

L’ex Amato Ciciretti torna a giocare in serie C con il Latina. L’attaccante che in passato ha vestito in cadetteria la maglia dell’Ascoli in ben due circostanze, è ufficialmente pronto a voltare pagina dopo la poco felice esperienza in D con l’Ospitaletto. Il 31enne romano e i vertici del club lombardo proprio a ridosso delle festività natalizie si erano messi a tavolino per trovare la risoluzione consensuale del vincolo contrattuale. Contestualmente a mettere gli occhi sul giocatore era stato il Latina con cui nelle ultime ore poi Ciciretti ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Nella sua carriera l’attaccante ha maturato una certa esperienza con Benevento (103 presenze, 21 gol), Ascoli, (29 presenze e 4 gol nelle stagioni 2018-19 e 2022-23), Chievo Verona (29 presenze, 3 gol), L’Aquila (23 presenze, 1 gol), Messina (21 presenze, 3 gol), Carrarese (19 presenze), Empoli (18 presenze, 4 gol), Parma (14 presenze, 1 gol), Pistoiese (12 presenze), Como (11 presenze, 2 gol) e Pordenone (8 presenze).