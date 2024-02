L’ex Iachini è ripartito alla guida del Bari

Altro avvicendamento sulla panchina del Bari che ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Marino per ripartire con l’ex Ascoli Beppe Iachini. Dopo aver sviluppato dei contatti con Cannavaro, i biancorossi nelle ultime ore hanno trovato l’accordo con l’allenatore ascolano. Ieri mattina Iachini ha raggiunto il capoluogo pugliese per siglare l’accordo insieme al direttore sportivo Polito e dirigere il suo primo allenamento. Il 59enne esordirà in panchina sabato prossimo nel match programmato al San Nicola contro il Lecco (avvio alle 16.15). Questo l’annuncio del club: "Ssc Bari dà il benvenuto a Giuseppe Iachini (07.05.64, Ascoli Piceno) che da oggi assumerà l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra biancorossa. Trovato l’accordo che legherà il tecnico marchigiano al club del presidente Luigi De Laurentiis fino a giugno 2025. Nella sua lunga carriera ha guidato Udinese, Sassuolo e Fiorentina in serie A e Parma in serie B. A mister Iachini un caloroso benvenuto in biancorosso".