L’ex Manzari:: "Finalmente ora ho spazio"

In casa verdeblù il tecnico Zaffaroni medita le possibili soluzioni offensive alle quali affidarsi per cercare di vincere il delicatissimo scontro con l’Ascoli. Sarà un momento particolarmente decisivo per la Feralpisalò che, dopo il Picchio, affronterà in sequenza Spezia e Sampdoria. Proprio in attacco i gardesani dovranno rinunciare per alcune settimane a Compagnon (lesione al collaterale laterale del ginocchio sinistro ndr) che proprio di recente con Butic era riuscito a trovare un’ottima intesa. Nella gara di Bari a rimpiazzarlo era stato scelto Dubickas che però non era riuscito a sfoderare una prestazione esaltante, date le sue caratteristiche di centravanti piuttosto che di seconda punta. Ecco quindi che stavolta invece potrebbe essere la candidatura dell’ex Manzari a prendere piede nella scelta della coppia da schierare dal primo minuto. "Quella con l’Ascoli sarà una partita come le altre per quanto mi riguarda – commenta l’attaccante –. Sono un ex, però per me non cambia nulla. Da qui alla fine saranno tutte gare importanti per noi, a prescindere dall’avversario che andremo ad affrontare. Senza togliere nulla all’Ascoli, qui ho trovato un gruppo veramente importante e fin da subito mi sono sentito accolto. Ascoli è una piazza, ovviamente, con più gente allo stadio e con più pressioni. Il mio girone d’andata in maglia bianconera ha visto alti e bassi. Adesso però sono contento di essere qui e finalmente sto avendo più spazio. Alla Feralpisalò ogni giocatore cerca di trovare delle motivazioni dentro di sè. Non so se giocherò titolare contro l’Ascoli, il mister non ha ancora deciso. Mi trovo benissimo con tutti i compagni d’attacco e cerco di dare sempre il mio sostegno. Sarò pronto in qualsiasi momento del match. Il modulo mi piace e mi entusiasma molto, amo svariare davanti. Nessuno in B ha il posto assicurato. Sta a me lottare ogni giorno per ritagliarmi uno spazio. Cosa è successo nelle ultime tre giornate con un pareggio e due sconfitte? Dobbiamo cercare di fare di più ed essere maggiormente cinici, abbiamo dimostrato che siamo una squadra che può lottare per l’obiettivo. Occorre alzare l’asticella. Non è bello perdere, bisogna sempre muovere la classifica per avere motivazioni in più. Sicuramente quella di sabato sarà una gara molto importante però ci sono ancora tante partite. Non si deciderà adesso il futuro della Feralpisalò. In B c’è sempre tanto equilibrio".

mas.mar.