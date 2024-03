L’ex tecnico Viali si presenta a Cosenza

A Cosenza è iniziata la seconda avventura dell’ex Viali che proprio nella settimana scorsa aveva trovato un accordo con l’Ascoli per la rescissione del suo vincolo contrattuale. A seguire il tecnico si è poi legato ai rossoblù. Nelle ore precedenti alla gara disputata dal Picchio contro i blucerchiati però ci sarebbe stato un retroscena. Il club di corso Vittorio, nella persona del patron, avrebbe effettuato un tentativo per cercare di capire se Viali sarebbe stato disposto a tornare in sella nell’ipotesi di un eventuale esonero di Castori. Possibilità che il 49enne avrebbe scartato dopo aver chiesto a Pulcinelli, ricevendo un no, di rinunciare ad alcune figure dirigenziali attualmente presenti in società. "Ringrazio l’Ascoli per l’occasione che mi ha dato la scorsa estate – ha commentato ieri Viali nel corso della sua presentazione a Cosenza -, ho lavorato al massimo per ottenere il meglio. In questi quattro mesi a casa ho riflettuto tanto. L’anno scorso qui abbiamo fatto un’impresa straordinaria che mi ha richiesto moltissimo sotto l’aspetto nervoso. Sono arrivato svuotato dopo i playout. Questa stagione mi ha insegnato che gli ambienti fanno la differenza". La Lega ha reso noti giorni e orari delle gare dalla 34esima alla 36esima giornata. L’Ascoli scenderà in campo sabato 20 aprile contro in casa col Modena (ore 14). Poiil Picchio sarà atteso alla difficile trasferta di Terni (sabato 27 ore 14), mentre il primo maggio al Del Duca (avvio alle 15) arriverà proprio il Cosenza dell’ex Viali.