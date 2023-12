L’ex Vivarini:: "Castori mitico, sempre stimato"

L’ex Vivarini torna al Del Duca alla guida del suo Catanzaro per continuare a sorprendere tutti. Il quarto posto dei calabresi non è più una sorpresa in questo campionato che ha visto i giallorossi ottenere con una certa costanza dei risultati importanti anche al cospetto delle grandi. "Il problema è proprio l’ottimo momento – commenta l’allenatore abruzzese –. Abbiamo lavorato molto proprio sotto il profilo della voglia, dell’attenzione, cercando di capire il campionato e che tipo di clima troveremo ad Ascoli. Troveremo una squadra determinata con grande esperienza in questa categoria. Hanno tutti gli ingredienti per cercare di non farci fare bella figura. La cosa più importante per noi sarà affrontare questa partita con il piglio giusto". Tra gli elementi arruolabili l’allenatore abruzzese dovrà fare a meno di bomber Iemmello, uno dei trascinatori di questo momento a suon di gol. A causa del suo forfait in attacco salgono le quotazioni di Ambrosino per affiancare Biasci nel solito tandem. "Avremo sicuramente fuori Donnarumma, Miranda, Iemmello e Veroli – prosegue –. Quest’ultimo ha riportato una piccola frattura ad un dito del piede e ha bisogno di un pochino di tempo per recuperare. Nell’ultima seduta seduta c’è stato anche un piccolo fastidio per Katseris, ma speriamo che non sia niente di preoccupante. Già la scorsa estate dissi che il miglioramento passa per le prestazioni dei ragazzi. Ambrosino ora sta crescendo e ha parecchi minuti nelle gambe. Parliamo di un giocatore solido, tecnico che vede la porta e lavora anche per la squadra. Speriamo riesca a fare una buona prova".

Sarà una sfida nella sfida per il timoniere delle Aquile che ritroverà di fronte un big della serie B come Castori. Proprio l’esperto tecnico del Picchio cercherà di strappare la sua prima vittoria dopo il ritorno in bianconero. "Castori è mitico. L’ho sempre stimato. È una persona che si è fatta da sola con i risultati, il lavoro, i suoi approcci cattivi alle partite. Complimenti a lui. Sono sicuro che troverà la strada giusta per far bene ad Ascoli perché è una piazza che ha molte similitudini con Catanzaro. Si tratta di una città che vanta una passione sfegata dei propri tifosi. Lì si vive davvero si calcio. Qui ho ritrovato parecchie cose che avevo vissuto all’Ascoli. Ci torno con molto piacere perché mi è rimasta nel cuore proprio per questo motivo. Amo le piazze calde, anche se andai via un po’ così".

mas.mar.