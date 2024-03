Libro sugli ultras domani sera al Circolo Piceno

La pausa del campionato di serie B per le gare della Nazionale, ha lasciato spazio ad una bella iniziativa della tifoseria bianconera che domani sera si ritroverà alle ore 21 al ‘Circolo Piceno’ alle Tofare in via Sassari per la presentazione del libro ‘Ultras – Gli altri protagonisti del calcio’ di Louis Sebastien. Nell’anno del Cinquantenario dello storico gruppo di supporters del Picchio ‘Settembre Bianconero’, nato nel 1974 all’indomani della prima storica promozione dell’Ascoli in serie A, verrà presentato questo interessante libro sul mondo della tifoseria organizzata alla presenza dell’autore. Si parlerà del mondo ultras e di come a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso si è fatta strada un nuovo modo di concepire il ruolo del tifoso. Sugli spalti hanno iniziato a comparire striscioni dalle scritte singolari: ’Commandos’, ’Fossa’, ’Ultras’ o ancora ’Brigate’. Gli ultras, tifosi oltranzisti, si sono appropriati così di uno spazio, hanno creato regole e si sono ritagliati un ruolo di primo piano all’interno dello stadio. Le curve sono diventate il luogo di veri e propri spettacoli colorati, che si svolgono in concomitanza con l’evento sportivo. A cinquant’anni dal suo debutto, la cultura ultras perpetua e rinnova il proprio successo fra i tifosi di tutto il mondo. La fedeltà alla propria squadra spinge gli ultras a innovare e a proporre, con il loro tifo, uno spettacolo nello spettacolo. Al dilagare della violenza, essi oppongono innanzitutto creatività, autonomia, rifiuto della mercificazione del calcio e critica della repressione. Insomma, tutti temi che la tifoseria dell’Ascoli conosce bene. Sébastien Louis, dottore in Storia contemporanea, è specialista del tifo radicale in Europa e nel Nordafrica. Interviene regolarmente in conferenze internazionali, così come in pubblicazioni specializzate e sulla stampa. In qualità di esperto dell’argomento ha collaborato con diverse istituzioni come il MuCEM, l’Unesco e l’Istituto del Mondo Arabo. L’origine del movimento ultra è controversa. Molti gruppi di vari paesi ne rivendicano la creazione in base alle date di fondazione. Sembra che in Ungheria nel 1899 esistessero già gruppi di tifosi di natura paragonabile agli ultras: i Fradi-Szív del Ferencvàros. Dopo l’annuncio della creazione di un club di tifosi, si registrarono 84 nuovi membri in tre ore, 1.000 in due giorni, 4.000 in un mese. Insomma, una bella storia da raccontare anche alla tifoseria dell’Ascoli.

Valerio Rosa