L’iniziativa. La Lega Pro celebra la settimana dello sport

Arriva la settimana europea dello sport #BeActive. Anche la serie C, e quindi l’Ascoli Calcio, hanno deciso di aderire al progetto iniziato nel 2015 per promuove la pratica sportiva e favorire stili di vita sani e attivi. Un modo per incrementare il benessere fisico e mentale. L’edizione 2024 sarà basata sui valori dell’inclusione, benessere e appartenenza. Tutti i campi della serie C Now, per l’occasione, si attiveranno nel sesto turno di campionato (24, 25 e 26 settembre) esponendo il logo del progetto e promuovendo i canali digitali in cui sarà possibile seguire e aderire alle tantissime iniziative sportive Be Active in programma fino al 15 ottobre. "Lo sport possiede una forza incredibile: unisce le generazioni ed elimina le differenze – commenta il presidente Matteo Marani –. Siamo orgogliosi, come serie C, di celebrarlo in occasione della settimana europea dello sport".