L’iniziativa. Tutti in campo col blu per prevenire i tumori

Lega Pro e Lilt insieme per la campagna di prevenzione dei tumori maschili. La serie C ha voluto accendere i riflettori su un tema di fondamentale importanza per la salute con il claim ‘Fallo per la tua salute’, che vede come protagonista un testimonial d’eccezione come Pierluigi Collina. Icona internazionale del calcio e simbolo di integrità sportiva, Collina assume il ruolo di ambasciatore Lilt per la prevenzione oncologica maschile, incarnando il forte legame tra sport e salute. "Il cartellino blu – commenta Collina – è per ammonire gli uomini su quanto siano importanti la prevenzione e i controlli periodici che potrebbero consentire di individuare eventuali patologie". Nel prossimo turno di campionato su tutti i campi l’arbitro consegnerà il cartellino blu ai capitani delle squadre che lo esibiranno alla squadra e al pubblico. Fino a domenica primo dicembre, in tutta Italia, le associazioni territoriali della Lilt daranno vita a numerose iniziative dedicate alla prevenzione oncologica maschile.