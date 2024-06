Lion Giovannini:: "Pronto a ripartire dopo l’infortunio"

Lion Giovannini è stato un grande protagonista nell’Ascoli tornato in serie B con mister Mario Petrone e aveva già esordito nel 2012 in Cadetteria nell’anno del fallimento. Ha i colori bianconeri nel cuore e ci rimase davvero male quando subito dopo la promozione in serie B la società dell’allora patron Francesco Bellini decise di non fargli proseguire l’avventura con la maglia del cuore. Ma Lion non si è demoralizzato, si è tolto le sue soddisfazioni a Matelica, a Civitanova a Taranto, al Monticelli e poi con l’Atletico Ascoli, al Conorno e infine a Rieti dove purtroppo è stato vittima di un grave infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di calcio nel finale di stagione.

Lion come va la riabilitazione? "Sono pronto a ripartire, ho iniziato a correre dopo due mesi e 13 giorni, non voglio bruciare le tappe, ma sicuramente ho una voglia immensa di rientrare a giocare".

Rimarrà a Rieti?

"Ho tantissime richieste visto che nei social vedono i miei progressi, anche se sto aspettando. Mi sento bene, sto bene e sto lavorando per rientrare il prima possibile. Ringrazio la mia famiglia, mia madre, mio fratello, mia nonna, i miei cugini e i miei zii che mi sono stati sempre vicini. Questo infortunio fa parte del percorso ma grazie a Michele Del Bello, il mio fisioterapista, sto rientrando alla grande. Ora è tutto nero ma sto cercando i colori giusti per riaccendere questa stanza. Sono tranquillo".

A Rieti ha incontrato l’altro ex Ascoli Federico Dionisi: che rapporto avete?

"Quest’anno ho conosciuto una splendida persona che ancora chiamo capitano che è Federico Dionisi. Una persona eccezionale che mi ha dato tanto anche dopo l’infortunio".

Stagione storta anche per lui con la Ternana ma soprattutto per l’Ascoli: che idea si è fatto della stagione dei bianconeri?

"Se parliamo del passato quello che è successo quest’anno è stato un colpo al cuore ma sono sicuro che ripartiremo perché la gente come noi non molla mai. È stata un’annata complicata complice anche l’infortunio di Pedro Mendes che certamente ha condizionato il finale di stagione. Il mio cuore sarà sempre bianconero e sono convinto che risaliremo presto nelle categorie più idonee alla storia ultracentenaria dell’Ascoli".

Valerio Rosa