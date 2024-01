Lo Spezia piomba su Bellusci

L’Ascoli è riuscito a rinforzare la propria difesa con Vaisanen e Gagliolo, ma ora dovrà provare a blindare Bellusci. Sull’esperto centrale difensivo del Picchio, definito dallo stesso tecnico Castori un elemento importantissimo, sarebbe prepotentemente piombato lo Spezia. I liguri in questo momento stanno cercando di alzare il livello del proprio pacchetto arretrato per accrescere le possibilità di risalire la classifica ed evitare l’inattesa retrocessione. Il 34enne bianconero dal canto suo vedrà il suo legame con il club di corso Vittorio Emanuele esaurito al termine di questa stagione e la possibilità di mettersi a tavolino per valutare un eventuale prolungamento di fatto non c’è ancora stata. Questa situazione così avrebbe incoraggiato lo Spezia nel provare a rilevarlo già in questa sessione di mercato invernale. Il pressing della diretta concorrente per la salvezza si sta facendo sempre più insistente e questo costringerà l’Ascoli a mettere mano quanto prima alla delicata questione per evitare di perdere un tassello nevralgico del proprio organico. Nel frattempo il Verona avrebbe proposto al Picchio il centrocampista australiano Hrustic. Ipotesi subito raffreddata dal giocatore stesso, poco propenso a vestire il bianconero. Le sue volontà infatti sarebbero quelle di tornare in Bundesliga dove ha già indossato la maglia dello Schalke 04.

Tra i club interessati c’è il Bochum che però non ha intenzione di accollarsi l’intero ingaggio del 27enne. Nelle ultime ore inoltre sarebbe stato accostato all’Ascoli anche Tello, elemento in uscita dal Benevento sul quale avrebbe messo gli occhi anche il Catania. Il centrocampista accetterebbe volentieri il ritorno in B, ma allo stato attuale il suo profilo non sembrerebbe rientrare nelle grazie dell’Ascoli. Al Picchio Village anche ieri mattina la squadra ha proseguito la preparazione in vista del match di Como. Quello svolto è stato il primo allenamento in bianconero di Gagliolo. Il tecnico Castori ha potuto valutare alcune possibili soluzioni da attuare nel corso del confronto che andrà in scena al Sinigaglia. All’interno del terzetto difensivo ci sarà il rientro di Bellusci. Da valutare invece se si andrà verso la riconferma o meno di Vaisanen. E in questo caso il ballottaggio riguarderebbe Quaranta. A centrocampo, data la squalifica di Masini, potrebbe essere Giovane a tornare in campo dal primo minuto. Sulla corsia mancina appare scontato l’utilizzo di Celia.

