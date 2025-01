Lucchese, il sindaco:: "Non conosciamo i nuovi proprietari"

Il prossimo avversario sulla strada del Picchio ora sarà la Lucchese. L’appuntamento è previsto per venerdì sera con avvio alle 20.30 allo stadio Porta Elisa. Nel frattempo Mario Pardini, sindaco di Lucca, ha voluto mostrare le proprie preoccupazioni sulla recente cessione del club dal gruppo Bulgarella ad una cordata di imprenditori di cui non si conosce neanche il nome. "In questi due anni e mezzo abbiamo dimostrato di tenere allo sport e alla Lucchese con i fatti e con gli investimenti – spiega -. Adesso abbiamo una situazione che conosciamo da martedì, nonostante il dialogo con la proprietà precedente: non l’abbiamo certo presa bene. La vendita è avvenuta 24 ore dopo che avevamo ricevuto altre garanzie dal gruppo uscente. L’avvocato Longo si è detto ottimista. Con i nuovi proprietari per ora non ci vedremo. Attendiamo la loro presentazione e i riscontri che dovranno essere fatti. In ogni caso saremo pronti qualora dovessero esserci altri scenari".