Lunedì arbitra. Burlando di Genova: nessun precedente

Pianese-Ascoli sarà diretta da Francesco Burlando della sezione di Genova. Il fischietto ligure, nel match programmato lunedì con avvio alle 15, potrà vantare l’ausilio degli assistenti Michele Colavito di Bari e Daniele Antonicelli di Milano. Quarto uomo ufficiale Christian Ferruzzi di Albano Laziale. Ad oggi non si sono registrati precedenti né con la Pianese né con l’Ascoli. Queste le altre direzioni della seconda giornata di ritorno che vedrà tornare in campo tutte le squadre del girone b di serie C: Arezzo-Vis Pesaro (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Carpi-Milan Futuro (Enrico Cappai di Cagliari), Gubbio-Lucchese (Mattia Drigo di Portogruaro), Legnago Salus-Campobasso (Alessandro Silvestri di Roma 1), Pineto-Sestri Levante (Giuseppe Rispoli di Locri), Spal-Perugia (Lorenzo Maccarini di Arezzo), Ternana-Pontedera (Gianluca Grasso di Ariano Irpino), Torres-Pescara (Andrea Calzavara di Varese), Virtus Entella-Rimini (Giuseppe Mucera di Palermo).