Mantovani al lavoro con i compagni

L’Ascoli ieri mattina ha regolarmente ripreso la preparazione al Picchio Village in vista del prossimo delicatissimo confronto in casa contro il Südtirol (domenica con avvio programmato alle 16.15). Quello che andrà in scena sarà il primo vero snodo cruciale per la salvezza. Gli uomini di Castori infatti avranno, in caso di vittoria, la possibilità di scavalcare in classifica proprio gli altoatesini che precedono di soltanto due lunghezze. Nel lavoro svolto in campo il tecnico del Picchio ha impiegato il gruppo in una serie di partite metaboliche con e senza palla. Prima seduta in bianconero per l’ultimo arrivato Mantovani. Il difensore acquisito a titolo definitivo dalla Ternana si è subito messo a disposizione di tecnico e nuovi compagni di squadra. Il giocatore potrebbe fare il suo esordio, probabilmente a gara in corso, nel prossimo appuntamento in calendario. Contro la formazione altoatesina guidata da Valente, l’Ascoli potrà ritrovare Masini e Falasco. Entrambi erano rimasti out nel match di Como per il turno di squalifica rimediato. Nel caso dell’esterno mancino però bisognerà capire se il giocatore verrà ancora tenuto in considerazione per un posto dal primo minuto dopo le recenti gare poco esaltanti. Su quella corsia di appartenenza infatti si potrebbe andare verso la riconferma di Celia.

In Coppa d’Africa invece prosegue l’avventura del 23enne Bayeye che con la sua nazionale del Congo è riuscito a superare gli ottavi di finale battendo l’Egitto dopo i tiri di rigore. Il match si era chiuso in parità per 1-1 anche dopo i tempi supplementari. Inevitabile la lotteria dagli undici metri che ha visto i Leopardi avere la meglio. Ora ai quarti, previsti per venerdì 2 febbraio, il Congo sfiderà la Guinea. In caso di eliminazione il terzino destro dell’Ascoli farà subito rientro in città per riprendere gli allenamenti in occasione della difficile trasferta di Catanzaro (sabato 10 febbraio ore 16.15).

Un solo precedente tra Ascoli e Südtirol che in serie B si sono affrontati soltanto nel corso della passata stagione. L’incontro disputato al Del Duca lo scorso 15 aprile 2023 vide i bianconeri, allora allenati da Breda, trionfare per 1-0 grazie al rigore guadagnato nel finale da Eramo e poi trasformato da Gondo. Il successo ottenuto consentì al Picchio di mettere in cassaforte il virtuale mantenimento della categoria. Obiettivo poi centrato due settimane dopo grazie alla vittoria in casa per 2-1 sul Pisa.