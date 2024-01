Mantovani, Capozucca:: "Non rinforziamo una diretta concorrente"

Nella conferenza prima della sfida tra Bari e Ternana il direttore sportivo rossoverde Capozucca ha voluto affrontare il caso spinoso legato al difensore Mantovani. Il giocatore ha espresso la volontà di voler lasciare le Fere per iniziare una nuova avventura con la maglia dell’Ascoli dove ritroverebbe Castori. Dall’altro lato però la società ha alzato un muro. Il giocatore ha continuato ad allenarsi a parte e il tecnico Breda non lo ha convocato per la gara del San Nicola. "Per quanto riguarda Mantovani ho parlato chiaro anche al ragazzo – commenta il diesse –. Non possiamo rinforzare una diretta concorrente come l’Ascoli. Mi dispiace per lui che magari tornava ad essere allenato da un suo vecchio allenatore. Oggi si gioca in 18, sono 16 invece quelli che entrano, e c’è spazio per tutti. Noi riteniamo Mantovani un giocatore importante con certe caratteristiche che gli altri non hanno. Quindi non vedo perché mi debba privare di lui".