Mantovani, un muro per l’Ascoli. Sempre in campo dal primo minuto

Lo ha voluto a tutti i costi mister Fabrizio Castori e lui si è fatto trovare subito pronto a tal punto che da quando è arrivato nel calciomercato di riparazione di gennaio, ha sempre giocato titolare. Stiamo parlando di Valerio Mantovani arrivato dalla Ternana il 29 gennaio a due giorni dal termine ultimo per i trasferimenti e contrattualizzato a titolo definitivo fino al 30 giugno 2027. La Ternana, che ad inizio mercato aveva fatto muro sul trasferimento del giocatore ad una diretta concorrente per la salvezza, ha ceduto proprio negli ultimi giorni di trattative. Il difensore la mattina del trasferimento era sceso in campo per l’allenamento per poi venire ‘richiamato dentro’ per partire in direzione del Piceno. L’accordo tra Mantovani e l’Ascoli c’era già da diverse settimane. Il difensore si è comportato da vero professionista, giocando due gare molto positive con le ‘Fere’ dell’ex mister Breda anche se era già con le valigie in mano nonostante avesse un contratto con la Ternana fino al 30 giugno 2026.

"È stata una trattativa lunga – Aveva detto al suo arrivo in bianconero – la mia volontà era peró quella di venire ad Ascoli perché conosco bene come lavora il mister Fabrizio Castori. Volevo raggiungerlo per continuare un percorso che avevamo già iniziato insieme alla Salernitana. Sono venuto sapendo che bisogna salvarsi prima possibile. Nella difesa a tre ho sempre ricoperto il ruolo di braccetto, sia destra che a sinistra". E tanto è stato perché dopo una lunga trattativa con la Ternana, Valerio Mantovani diventò ufficialmente un nuovo calciatore dell’Ascoli. Il difensore romano, che il prossimo 18 aprile compirà 28 anni, ha giocato finora 8 gare (tutte da titolare) per complessivi 700 minuti in campo recuperi esclusi.

La sua avventura nel mondo del calcio comincia con le giovanili della Roma, dove gioca fino agli Allievi Nazionali, prima di passare al Torino. È il 2013 e con i granata disputa prima un campionato ‘Berretti’ e poi due con la formazione Primavera guidata da mister Moreno Longo con la quale conquista lo Scudetto e la Supercoppa di categoria. In bianconero ha al suo attivo anche un gol purtroppo inutile in Catanzaro-Ascoli 3-2 allo stadio ’Ceravolo’ lo scorso 10 febbraio. Sono diventate 149 le sue presenze in carriera in Serie B con le maglie di Salernitana, Alessandria, Ternana e appunto Ascoli. E mister Massimo Carrera al suo arrivo non ha certo voluto rinunciare all’apporto del bravo difensore centrale.

Valerio Rosa