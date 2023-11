Marcatori: guida Coda. Pedro Mendes insegue a 6 centri

La lotta per la leadership della classifica cannonieri entra nel vivo. Ai vertici della graduatoria della cadetteria torna a confermarsi protagonista Pedro Mendes, attaccante dell’Ascoli salito a quota 6 marcature dopo l’ultimo turno che ha visto i bianconeri impattare 1-1 in casa della Reggiana. Davanti a tutti prosegue la marcia di Coda (Cremonese), giunto a quota 9 reti. Dietro di lui accorcia Carisaghi (8) del Sudtirol, a segno nonostante il match perso 2-1 dai veneti in a Cittadella. Sul terzo gradino del podio si conferma tra i protagonisti il polacco Benedyczak (7), a volte decisivo in questa prima parte della stagione del Parma. Successivamente a seguire ci sono Mendes e Man (Parma) con 6 sigilli ciascuno. Una rete in meno invece per il quartetto composto da Borini (Sampdoria), Cutrone (Como), Valoti (Pisa) e Pierini (Venezia). L’ex attaccante dell’Ascoli oggi risulta essere il miglior realizzatore dei lagunari e proprio sabato (avvio alle 14) ritroverà di fronte il Picchio.