Massimo Coda miglior giocatore del mese di settembre

La Lega B incorona l’uomo dei record. Massimo Coda ha conquistato il trofeo come miglior giocatore della cadetteria di settembre. Secondo i dati raccolti nessuno è mai riuscito a segnare 4 reti in questo mese. È andato al centravanti della Cremonese il premio che viene solitamente assegnato dalla giuria composta dai giornalisti dei broadcaster ufficiali del campionato (Sky e Dazn). "Ricevere riconoscimenti del genere è sempre un grande piacere – sostiene il bomber -, significa che sto facendo bene e soprattutto gol. Ciò che mi riesce meglio. Il record di reti? Assolutamente sì, ci tengo particolarmente e spero di poterlo raggiungere presto. Mancano ancora diversi gol, ma si può fare". Coda attualmente risulta essere l’attaccante più prolifico in attività in B con i 120 gol messi a segno nella regular season. Score al quale si aggiunge un centro includendo playoff e playout. Il grigiorosso ha già messo nel mirino il re Stefan Schwoch, il miglior marcatore di sempre in B con 135 sigilli.