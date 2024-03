Mendes ai tifosi: speriamo di tornare presto

Ci sarà anche Pedro Mendes a soffrire, dagli spalti, insieme a compagni e tifosi in questo momento clou della stagione dell’Ascoli. Il portoghese nella giornata di oggi si sottoporrà, all’istituto Cugat di Barcellona, all’intervento chirurgico necessario per risolvere la lesione al tendine del retto femorale della coscia sinistra riportata nel finale della gara disputata contro la Reggiana (0-0). in quell’occasione l’attaccante portoghese, nel finale dell’incontro, aveva deciso di stringere i denti e restare in campo nonostante il guaio fisico per non lasciare la squadra in nove uomini. In precedenza infatti era stato il portiere Viviano a farsi espellere con un intervento fuori area operato ai danni dell’ex Gondo. Ieri così il 24enne ha voluto salutare la piazza con un video messaggio. "Ciao ascolani – commenta il centravanti -. Tanti tifosi mi chiedono come mi sento. Sto bene, domani faccio l’intervento, speriamo di tornare presto. Sicuramente sarò il primo tifoso al Del Duca quando rientrerò. Un abbraccio e grazie mille".

La stagione di Mendes si è di fatto conclusa in anticipo proprio a causa di tale infortunio e senza la sua presenza l’Ascoli ha perso quello che continua a restare il miglior cannoniere con gli 11 gol messi a segno. Non farlo rimpiangere troppo ora spetterà agli altri compagni di reparto che continuano a mostrare un rendimento decisamente deludente sotto porta. L’unica nota lieta può essere considerata quella di Duris. Nelle ultime due sfide andate in scena lo slovacco ha realizzato altrettante reti colpendo sia in occasione del match di Genova contro la Sampdoria che in casa contro il Lecco. La squadra ha proseguito la preparazione con una doppia seduta di lavoro che ha visto i bianconeri proseguire la preparazione sotto le direttive del nuovo tecnico Carrera. Oggi il gruppo tornerà in campo sia al mattino che nel pomeriggio con altri due allenamenti rispettivamente programmati alle 10.30 e alle 14.30.

Alle 12.30 invece è in programma un incontro con alcuni rappresentanti dell’associazione calciatori e della Lega B per parlare del delicato tema legato al match-fixing. Ancora assente Giovane che è sceso in campo con la nazionale italiana under 20 del c.t. Bollini per disputare la gara contro la Romania, poi terminata 0-0. Il centrocampista dell’Ascoli è stato impiegato nel corso dell’intero secondo tempo, subentrando ad Angori.