Mengoni show nell’unico blitz con la Lucchese

L’Ascoli torna a sfidare la Lucchese dopo più di dieci anni dall’ultima occasione che regalò al Picchio l’unico successo bianconero ottenuto finora al Porta Elisa. Venerdì sera (avvio alle 20.30) saranno proprio i bianconeri, assieme all’altro match Sestri Levante-Legnago Salus che si giocherà in concomitanza, ad aprire il quadro completo della serie di sfide che andranno a comporre il mosaico della quinta giornata di ritorno del campionato di serie C girone b. Quello contro i toscani sarà l’undicesimo duello. In C sono state sei le partite disputate che hanno visto una sola vittoria dell’Ascoli, due successi della Lucchese e tre pareggi. Diverso invece l’andamento in B dove in archivio restano un roboante acuto dei toscani e tre pari a reti bianche. Il bilancio complessivo quindi sorride ancora oggi alla Lucchese, anche se nell’ultimo confronto a gioire fu l’Ascoli di Petrone. Nella gara del 18 gennaio 2014 infatti la formazione guidata dal tecnico napoletano riuscì ad imporsi con la doppietta del centrale difensivo Mengoni che per l’occasione si improvvisò goleador per un giorno. Il vantaggio arrivò dopo soltanto pochi minuti di gioco con il leader difensivo che seppe buttarla dentro su un corner col contagiri battuto da Berrettoni. Nella prima parte della ripresa poi il difensore del Picchio raddoppiò con un puntuale piattone di sinistro sulla palla invitante messa al centro dalla destra del regista Pirrone. Il passivo più pesante incassato dall’Ascoli però è legato a quel famoso 5-1 mal digerito in cadetteria nella gara del 28 gennaio 1995 a poco più di un mese dalla scomparsa di Costantino Rozzi. In quell’occasione i rossoneri fecero letteralmente a pezzi la formazione allora guidata da Bigon. Drammatico avvio di partita con il tris calato in poco più di una ventina di minuti grazie alle reti trovate da Di Francesco, Paci (su rigore) e Giusti. Nel secondo tempo Benetti rese il passivo meno pesante, prima dei gol trovati ancora da Paci e infine Simonetta. La contesa della stagione 1971-72 invece terminò in parità con il finale di 1-1 nell’ultima giornata e con il Picchio già promosso. La Del Duca Ascoli contraddistinta dalla presidenza di Rozzi e la guida dell’esordiente Mazzone vinse il campionato e conquistò per la prima volta la serie B.

mas.mar.