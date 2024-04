Metalcoat ci prova per l’Ascoli. Presentata un’offerta ufficiale

Il futuro dell’Ascoli Calcio è salvo con la proposta di acquisto avanzata per rilevare il club. Come un bagliore nella notte, nel tardo pomeriggio di ieri è stata la Metalcoat S.p.A. a farsi avanti dando avvio alla delicata partita che riguarderà la trattativa per il possibile acquisto delle quote azionarie detenute dal patron Massimo Pulcinelli. Quello bergamasco, capitanato da Matteo Trombetta Castellani, è un gruppo decisamente solido che ancora una volta ha voluto mostrare la propria sensibilità e soprattutto un’importante presenza per riuscire a sviluppare un piano di rilancio dell’intero territorio ascolano. Una serie di investimenti che ora potrebbero, quindi, riguardare anche la componente legata al calcio. Fenomeno sociale che sotto le cento torri da sempre unisce tutti senza distinzioni di alcun genere grazie anche alle leggendarie imprese del presidentissimo Rozzi. La nota azienda specializzata in produzione e commercializzazione di coils preverniciati in acciaio e alluminio ha mostrato fin dal principio grande interesse nei confronti della squadra più blasonata delle Marche. Dopo una prima fase di due diligence, volta ad effettuare le dovute analisi del caso, la Metalcoat così ha deciso di fare un passo deciso presentando la propria offerta. Il gruppo nel settembre 2023 si era aggiudicato all’asta del tribunale di Milano il ramo d’azienda della Plalam operando un investimento di dieci milioni e dando lavoro a tante famiglie ascolane. Negli stabilimenti situati a Bergamo, Somaglia (Lodi), Cologno al Serio (Bergamo), Gallarate (Varese) e appunto Ascoli, Metalcoat, Alusteel Coating, Alpine Anodizing e Aleu impiegano un centinaio di collaboratori e nel 2022 hanno raggiunto un fatturato aggregato di 54 milioni di euro con un incremento del 21% rispetto all’anno precedente.

Nel corso delle conferenze stampa indette negli ultimi due anni circa lo stesso patron Pulcinelli e il direttore generale Verdone erano stati interpellati sul discorso cessione annunciando di essere sul mercato e aperti ad eventuali proposte concrete. Offerte che in alcune circostanze lo stesso imprenditore romano aveva poi aveva ritenuto non all’altezza. Ora con quella presentata dalla Meltalcoat la società avrà un domani garantito anche nel malaugurato caso di retrocessione in C. Questo dipenderà anche dall’esito della finalissima di sabato contro la Ternana. In questi caldissimi giorni la squadra da lunedì è in ritiro a Roma, ospitata nelle strutture del Mancini Park Hotel sulla via Pontina, per fare quadrato e concentrarsi sul momento cruciale provando a lavorare per risolvere quelle problematiche che sul campo non stanno permettendo ai bianconeri guidati da Carrera di scuotersi in quella che risulta essere la fase più decisiva della corsa salvezza.

Massimiliano Mariotti