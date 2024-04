Micai squalificato, in porta ci sarà il secondo Marson

Il Cosenza dell’ex Viali si prepara ad affrontare la trasferta di Ascoli con la concreta possibilità di riuscire a centrare la matematica salvezza. I rossoblù domani si presenteranno al Del Duca (avvio alle ore 15) forti degli ultimi due incredibili successi portati via rispettivamente a Reggiana (0-4) e Bari (4-1). Riuscire a mettere a segno così tanti gol in due gare consecutive ai calabresi non riusciva da ben 6 anni. Esattamente dalla stagione 2017-18 in serie C quando i lupi infilarono due vittorie roboanti contro Virtus Francavilla (1-5) e Trapani (4-2). In entrambi gli incontri a trascinare i lupi fu Tutino con una tripletta ai siciliani e una doppietta ai pugliesi. In queste ore il tecnico milanese sta valutando insieme al suo staff proprio le condizioni dell’attaccante, uscito malconcio dal match di sabato. Tra i pali invece scatterà l’ora del portiere di riserva Marson che dovrà rimpiazzare il titolare Micai dopo la squalifica rimediata. Oltre a lui il Giudice sportivo ha deciso di fermare un turno anche Venturi.