Mignani si gioca il posto. Soltanto tre punti nelle ultime cinque gare

Nella sfida contro l’Ascoli il tecnico rosanero Mignani si giocherà l’ultima chance per evitare quell’eventuale esonero che sembra diventare sempre più concreto ogni giorno che passa. Il Palermo per ricompattarsi da lunedì è andato in ritiro. Il recente trend col quale i siciliani hanno inanellato soltanto 3 punti nelle ultime 5 gare metterebbe a rischio l’attuale sesto posto in classifica. Il confronto che andrà in scena al Barbera domani (avvio alle 15), quindi rivestirà una certa importanza anche per i padroni di casa. Tra le scelte che Mignani si prepara a mettere in campo dal primo minuto si va verso la riconferma del 3-5-2. Nel terzetto difensivo i principali candidati restano Diakité, Lucioni e Ceccaroni. A centrocampo ci potrebbe essere il rientro dal primo minuto di Ranocchia. In attacco invece il tandem più accreditato risulterebbe quello formato da Di Francesco e Brunori. Quattro infine gli indisponibili che rispondono ai nomi di Vasic, Culibaly, Aurelio e Di Mariano.