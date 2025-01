Milan Futuro, l’amarezza di Bonera e Sandri

Il pareggio in extremis di D’Uffizi ha lasciato parecchio amaro in bocca al Milan Futuro che ad Ascoli avrebbe potuto rompere il digiuno di vittorie con una partita davvero memorabile. "Ci trovavamo davanti un avversario molto forte – commenta il tecnico rossonero Bonera -. Abbiamo fatto una grande prestazione andando in vantaggio per ben due volte. È stato un peccato aver subito il gol del pari poco dopo essere rimasti in dieci uomini. Con un po’ di malizia in più avremmo potuto portare a casa questa partita. Siamo ancora condizionati dalla nostra giovane età. L’idea è certamente sempre quella di far giocare i nostri ragazzi, ma in una categoria come questa servono anche dei giocatori d’esperienza. Camporese, Magrassi e lo stesso Ianesi stanno facendo da traino per i più giovani". Gara da ricordare per il baby talento Sandri (gol e assist per lui) che aggiunge: "Sono contento per il mio gol con questa maglia, ma dispiaciuto per non essere riusciti a conquistare i tre punti".