Modena, parla Zaro: : "Dopo il record posso anche farmi squalificare"

Il 2023 è stata un’annata assolutamente indimenticabile per Zaro, difensore del Modena che è stato in campo per tutti i minuti delle 38 gare disputate. Nella prima parte il giocatore ha indossato la maglia del Südtirol per poi essere ceduto in estate ai canarini. "Ora che ho fatto il record posso anche farmi squalificare – ha commentato il 29enne -, sono in diffida. Sono sempre stato bene e spero di continuare così. Conta anche la fortuna, gli infortuni sono sempre dietro l’angolo. Non salto mai un allenamento cercando di passare sopra anche a dolori e stanchezza. Parma e Cremonese hanno giocatori forti e possono fare tante scelte. Sono loro le favorite. Noi a Modena facciamo un calcio propositivo. Cerchiamo di tenere palla e sviluppare il gioco. Possiamo giocarcela con tutti. Quest’anno sono già a due gol, sono sempre riuscito a farli. Ora riprenderemo contro il Brescia. All’andata decisi io la partita con una rete pesante".