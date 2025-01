Momento difficile per i baby rossoneri guidati da Bonera

In tribuna qualcuno spera che sia presente anche Zlatan Ibrahimovic, magari per strappare un selfie, ma in campo le cose non stanno affatto andando come il tecnico Bonera sperava ad inizio stagione. Quello che domenica farà visita all’Ascoli è un Milan Futuro in crisi nera. Nelle ultime quattro gare è arrivato un solo punto e la classifica dei rossoneri resta preoccupante. L’Ultima pesantissima sconfitta rimediata in casa contro la Torres per 5-1 ha aggravato una situazione tutt’altro che rosea. Di fatto il prossimo avversario del Picchio non vince una gara dallo scorso 8 dicembre. Per risollevare le sorti di un progetto che non pare evolversi nella giusta direzione, i vertici del club hanno così deciso di affiancare alle giovani promesse del vivaio anche qualche elemento esperto capace di alzare il livello. Dopo l’arrivo dell’attaccante Magrassi dal Cittadella ecco che Bonera potrebbe abbracciare l’arrivo del centrale difensivo Camporese, reduce dall’esperienza al Cosenza.