’Natale in gioco’, l’impegno sociale della Lega di B

‘Natale in gioco’, questo il titolo dell’iniziativa voluta dalla Lega B grazie all’idea di Bkt Tires di estendere il proprio impegno anche a tante realtà sociali che quotidianamente contribuiscono all’apertura, alla tolleranza e al rispetto delle diversità che caratterizzano le città che partecipano alla cadetteria e non solo. I protagonisti saranno i bambini e i ragazzi, ai quali mai dovrebbe essere negato il diritto al gioco e allo sport, viatico di una sana socialità, di una crescita equilibrata, di integrazione e senso di appartenenza, specialmente nei confronti di coloro che vivono situazioni di disagio e difficoltà sociale. A 20 realtà sociali dei territori della serie B sarà regalato un kit sport, composto da materiali tecnici e palloni utili per l’attività sportiva. L’obiettivo principale dell’iniziativa resta quello di promuovere l’integrazione attraverso il potente linguaggio dello sport, offrendo un’opportunità di sentirsi parte di una comunità più ampia, condividendo la passione per il calcio.