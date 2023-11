Negli stipendi si registra un calo che arriva all’8 per cento

Emolumenti in calo nel campionato 2023-24 della serie B. Nell’attuale stagione si è registrato un decremento dell’8% rispetto alla passata annata. Ciò rappresenta un indicatore importante nonché indice del percorso volto a raggiungere sempre più la virtuosità economica. Il calo degli emolumenti non è solo il risultato del cambio di sette squadre nel computo delle retrocessioni e promozioni, ma viene confermato anche dal confronto tra i 13 club presenti in entrambe le stagioni sportive per i quali si evidenzia un calo del 4% frutto anche delle politiche intraprese dalla Lega B nel promuovere i giovani italiani attraverso una nuova distribuzione dei ricavi alle società. Proprio la sostenibilità del sistema è uno dei punti cardine su cui la Lega fonda la propria idea di riforma che non riguarda solamente l’ordinamento dei campionati, bensì un percorso che conduca verso un calcio sempre più evoluto, efficiente e che generi un upgrade di competitività e, conseguentemente, una crescita dell’appeal.