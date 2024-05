Nel dettaglio. I precedenti sono in favore dei bianconeri

Ascoli e Cosenza torneranno ad affrontarsi al Del Duca per contendersi una posta in palio che oggi, a tre incontri dalla fine del campionato, potrà pesare tantissimo per il raggiungimento dei rispettivi traguardi. Quello che si consumerà sotto le cento torri sarà l’undicesimo confronto in serie B. Il bilancio delle dieci gare già andate in archivio parla di 4 successi, 5 pareggi e una sola sconfitta. L’avvio delle ostilità è datato 23 settembre 1990 quando la formazione guidata dal sergente di ferro Sonetti al Del Duca riuscì a liquidare i calabresi per 2-0. L’avvio di gara fu più complicato del previsto con il match che non riuscì a sbloccarsi. Nella ripresa quindi arrivarono le firme vincenti messe a segno dal fenomenale Casagrande e Sabato. Due marcature prodotte nel giro di appena 5’ che misero ko i rossoblù indirizzando bene il confronto verso l’esito sperato alla vigilia.

Due anni dopo, nella stagione 1992-93, non si andò oltre l’1-1. A passare avanti furono ancora una volta i bianconeri con la rete del tedesco Bierhoff arrivata in chiusura di primo tempo.

Nella seconda frazione del match però i Lupi seppero rispondere con il centro trovato dal difensore Bia.

Pari con lo stesso risultato anche nel campionato successivo (1-1) con il vantaggio del Picchio siglato da Incocciati e la beffa del gol rossoblù di Lemme arrivato nel finale di gara. Nella maledetta annata 1994-95, che vide la scomparsa del presidentissimo Rozzi in quel fatidico 18 dicembre, il responso del campo offrì uno scialbo 0-0. A ripristinare l’egemonia dell’Ascoli tra le mura amiche ci pensò Bepi Pillon e i suoi ‘diabolici’ nell’incontro del 23 marzo 2003 che vide i bianconeri calare un secco tris con Bonfiglio e la doppietta di Brienza. Alla prima del campionato successivo che vide l’acquisto della società da parte di Pulcinelli fu Brosco a riprendere il toro per le corna con l’1-1 trovato ad una manciata di secondi dal triplice fischio finale. Il difensore rimise la partita in pareggio dopo il vantaggio dell’ex Maniero.

Rocambolesco 3-2 invece quello ottenuto dal Picchio di Zanetti grazie ad una rimonta che vide i beniamini di casa ribaltare il match dallo 0-2 fino all’esaltante 3-2. Tre stagioni fa arrivò il pesantissimo ko per 3-0. L’1-0 conquistato grazie alla rete decisiva di Bidaoui aprì il cammino degli uomini di Sottil che si concluse con la qualificazione ai playoff del maggio 2022. L’ultimo duello infine resta quello della stagione scorsa quando Buchel rispose al vantaggio dell’ex D’Orazio.

m. m.