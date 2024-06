Nella cordata locale c’è pure Bellini. Ascoli, Metalcoat come capofila

La cordata che proverà a rilevare l’Ascoli Calcio dall’attuale proprietario Massimo Pulcinelli è quasi delineata e dentro ci saranno sorprese importanti pronte ad emergere nel corso delle prossime ore. Una di queste riguarderebbe il possibile quanto incredibile ritorno dell’ex patron Francesco Bellini. L’italo-canadese sarebbe pronto a tornare in campo per dare il proprio sostegno dopo l’esperienza maturata tra il febbraio del 2014, quando decise di rilevare il club in tribunale all’indomani del doloroso fallimento, e la cessione della società poi avvenuta nel giugno 2018. Tutto il popolo bianconero ancora oggi ricorda con fermezza quella sofferta salvezza ottenuta nel doppio spareggio playout contro la Virtus Entella che aveva preceduto il passaggio di mano delle quote allora detenute da Bellini proprio in favore di Pulcinelli. Nel momento del bisogno anche il 77enne ha deciso di mettere definitivamente alle spalle l’ultimo periodo di polemiche e contestazioni subite che aveva preceduto la sua uscita di scena. Ci sarebbe anche la sua presenza nell’articolata strategia pianificata dal sindaco Marco Fioravanti e che in questi giorni sarà messa a punto per favorire la composizione di un gruppo strutturato, solido ed economicamente forte composto da Metalcoat e altre realtà imprenditoriali sia ascolane che marchigiane. Una squadra pronta a scendere in campo per farsi avanti e presentare una proposta ufficiale di acquisto. Nelle ultime ore l’incessante lavoro portato avanti con immensa meticolosità dal primo cittadino avrebbero favorito un’accelerazione delle interlocuzioni, fino a giungere a questi ultimi risvolti.

A vestire il ruolo di capofila potrebbe essere l’impresa bergamasca guidata da Matteo Trombetta Cappellani che al suo fianco vanterà la presenza di un rilevante imprenditore di Osimo. A loro inoltre si aggiungerebbe il prezioso supporto fornito da alcune note aziende ascolane, da vedere poi chi entrerà in qualità di socio o di partner, che già nel corso dell’ultima settimana di maggio avevano deciso di tendere una mano all’attuale società anticipando le sponsorizzazioni relative alla prossima stagione, agevolando così il club in quella delicata fase di pagamenti necessari per assicurarsi l’iscrizione al prossimo campionato di serie C. L’altro fronte invece resta quello del confermato interessamento mostrato da Massimo Ferrero che nel corso dell’ultima settimana aveva intavolato a più riprese un fitto dialogo per cercare di farsi avanti. L’obiettivo perseguito dal ‘Viperetta’ rimane quello di rientrare nel mondo del calcio dopo i fatti di cronaca giudiziaria che lo avevano visto coinvolto fino a rassegnare le dimissioni da presidente della Sampdoria.

Massimiliano Mariotti