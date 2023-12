Non c’è tempo da perdere. Ascoli, una sfida delicata

L’Ascoli prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo e battere lo Spezia. Il momento continua a restare estremamente delicato, ma non c’è più tempo da perdere per cercare di restare agganciati al treno che conduce alla salvezza e che viaggia ad un certo ritmo. I bianconeri hanno voglia di risollevarsi dal momento no tornando a centrare in casa quel successo che manca praticamente da cinque turni. L’ultima gioia resta quella ottenuta a Lecco (0-2) nel match del 21 ottobre.

Nel frattempo proprio i blucelesti sono riusciti a scavalcare in classifica il Picchio, oggi scivolato in quart’ultima posizione. E dietro Ternana e Spezia stanno cercando di recuperare terreno a suon di prestazioni. I liguri, dietro di tre lunghezze, arriveranno sotto le cento torri per tentare l’aggancio facendo valere quelle importanti doti tecniche di cui il proprio organico è dotato. Nell’ultima gara andata in scena c’è stato molto da recriminare per l’amaro ko incassato col Parma (0-1) negli istanti finali dell’incontro, dopo aver dominato al cospetto della capolista (insieme al Venezia). La società per favorire l’afflusso ha deciso di abbassare i prezzi.

"Al Del Duca non si deve passare" hanno invece chiesto i tifosi alla squadra, esortandola a dare tutto nonostante le innumerevoli problematiche legate alle limitate scelte tecniche operabili dal tecnico Castori e un’infermeria che continua a restare troppo affollata. I precedenti storici sono tutti in favore dell’Ascoli, ma di certo ciò non basterà per riuscire a prevalere.

Un dato che però può rincuorare il Picchio è quello fatto registrare in attacco dalla formazione di D’Angelo. Da ottobre ad oggi sono state soltanto 5 le reti messe a segno. Qui l’Ascoli è riuscito a fare leggeremente meglio con 6 gol. Nell’undici da mandare in campo dal primo minuto Castori potrà tornare a contare in difesa su un elemento esperto come Bellusci. Con lui si ricomporrà il terzetto completato da Botteghin e Quaranta. In mediana per avere maggior dinamismo uno tra Milanese e Masini potrebbe essere preferito a Ganhoré, con l’altro poi schierato sulla trequarti alle spalle del solito tandem offensivo.

Diverso invece il caso della corsia di destra dove Adjapong sembrerebbe in lieve vantaggio su Bayeye. Sul fronte opposto sarà necessario imbrigliare giocatori come Kouda, l’ex Cassata, Verde, Antonucci ed Esposito, tutti nomi importanti per la categoria e in grado di poter trovare la giocata risolutiva. L’attenzione quindi dovrà essere massima.

Massimiliano Mariotti