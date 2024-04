Notiziario. Vaisanen dovrebbe farcela . Ancora out Botteghin e Gagliolo

Ultimi ritocchi poi tutti in campo. I bianconeri guidati da Carrera ieri pomeriggio al Picchio Village hanno regolarmente proseguito la preparazione in vista della gara di domani col Venezia (inizio previsto alle 16.15) che potrebbe dire molto su quale futuro attenderà l’Ascoli in questo infuocato e sofferto finale di stagione. La squadra ha proseguito il programma di lavoro settimanale stabilito dall’attuale staff tecnico con i fari tutti puntati sull’arrivo di quella che continua a sembrare una delle principali candidate in grado di approdare in maniera diretta in serie A. I lagunari si presenteranno al Del Duca senza tifosi (vietata la trasferta dopo i fatti di Venezia-Bari) dopo l’inspiegabile battuta d’arresto di una settimana fa con la Reggiana (2-3), ma stavolta la formazione di Vanoli cercherà di non farsi sorprendere di nuovo. A mettere paura sono soprattutto i numeri prodotti dal reparto offensivo del Venezia dove a trascinare la squadra a suon di gol ci sono nomi estremamente importanti come quelli del capocannoniere della serie B Pohjanpalo e Gytkjaer, rispettivamente arrivati a quota 19 e 10 gol.

Chiudere ogni varco sarà un compito arduo che la retroguardia dell’Ascoli dovrà riuscire a portare a termine per accrescere le possibilità di rimettersi in moto dopo il ko di La Spezia (2-1). Nel Picchio a destare qualche preoccupazione in difesa continuano ad essere le situazioni fisiche di Botteghin e Gagliolo.

Il brasiliano sta cercando di accelerare i tempi del suo rientro e tutto il discorso sarà rinviato alla prossima settimana. Idem per l’ex centrale difensivo di Carpi, Parma e Reggina. Rilevato nel corso del mercato di gennaio il 33enne non è ancora riuscito a farsi conoscere, causa l’infortunio al polpaccio patito subito dopo il suo arrivo. Con la maglia dell’Ascoli, Gagliolo ad oggi ha fatto registrare soltanto una presenza nello scampolo finale di gara che vide i bianconeri vincere in casa del Como (0-2). Decisamente in ripresa invece l’altro difensore Vaisanen che, dopo il problema alla caviglia accusato contro lo Spezia, dovrebbe riuscire ad essere regolarmente in campo per completare il solito terzetto con Bellusci e Mantovani. Sulla corsia di destra invece il rientro di Falzerano permetterà a Zedadka di tornare ad agire lungo l’out mancino. In attacco infine si va verso la possibilità di vedere all’opera il tandem Duris-Rodriguez. Lo slovacco è in vantaggio sul finlandese Streng.

mas.mar.