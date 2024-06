Nuove regole per gli organici: fino a 8 prestiti

La Lega di serie C per la stagione 2024-25 ha stabilito un nuovo regolamento che l’Ascoli, così come tutte le altre partecipanti, saranno chiamate a dover rispettare nella composizione dei rispettivi organici. A partire dal prossimo campionato saranno 23 i calciatori da poter inserire nella ‘lista professionisti’ senza tenere conto dell’età del tesserato. Nella rosa complessiva saranno ammessi fino ad un massimo di 8 giocatori a titolo temporaneo da altre squadre, sempre senza vincolo di età. Resta invece illimitata la ‘lista dei calciatori del settore giovanile’ che riguarderà gli elementi nati dopo il primo gennaio 2002 già tesserati con la società di appartenenza, anche in prestito, per almeno due stagioni. Gli stessi devono chiaramente aver preso parte ad una delle categorie giovanili previste (Primavera, under 17, 16, 15, Juniores provinciali-regionali-nazionali, Allievi provinciali-regionali, Giovanissimi provinciali-regionali ed Esordienti. Qui è stabilito di dover inserire almeno 4 tesserati del proprio settore giovanile. Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori rispettivamente tesserati, nelle gare ufficiali di campionato dovranno utilizzare quelli presenti nella suddetta lista calciatori professionisti che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e notificata alla Lega inderogabilmente prima dell’inizio della prima gara di campionato a mezzo pec o, in alternativa, mediante consegna di copia cartacea al delegato di gara della Lega Pro. Qualora, nel corso della stagione sportiva 2024-25, una società sottoscriva i primi contratti di calciatori professionisti con propri tesserati già giovani di serie, questi ultimi potranno essere utilizzati in campionato senza che vengano inseriti tra i 23 calciatori. La presentazione di lista prof non conforme alle disposizioni verrà, a tutti gli effetti, considerata come mancato deposito e darà luogo all’irrogazione delle sanzioni. Lo stesso varrà anche per la presentazione della lista dei calciatori temporanei. Per la lista dei calciatori del settore giovanile, ai fini del computo delle due stagioni sportive (esclusa quella in corso) verranno considerate anche quelle in cui il calciatore sia stato ceduto a titolo temporaneo ad altro club. Il requisito del tesseramento con una società per una stagione sportiva si considera soddisfatto a condizione che il periodo di tesseramento sia mantenuto continuativamente nell’annualità sportiva per un periodo non inferiore a 5 mesi.