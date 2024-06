Occhio della tigre e successo per la coreografia

Sono ancora gli Ultras 1898 a rappresentare i malumori di una tifoseria che dopo l’iscrizione alla C, ora vuole che l’attuale società mantenga fede alle promesse fatte al sindaco Marco Fioravanti e ceda le sue quote ad una nuova proprietà. I contratti che in questi giorni l’Ascoli Calcio sta sottoponendo ad alcuni giovani della formazione Primavera hanno infatti fatto nascere più di un sospetto. Perché una società in vendita dovrebbe caricarsi di nuovi contratti? Ci hanno ripensato? Vero che fino a quando non ci sarà il passaggio delle quote azionarie, l’attuale società potrà disporre a proprio piacimento del parco giocatori provando anche a valorizzare il lavoro fatto dal responsabile del settore giovanile Antonino ‘Nino’ Nosdep. Sui social però è arrivato puntuale a tal proposito il comunicato degli Ultras 1898. "Da tempo stiamo cercando di tenere monitorata la situazione societaria dell’Ascoli Calcio – hanno scritto i supporters del Picchio – in un momento di grande confusione generale. Le persone che ci hanno portato a questa situazione non devono avere più nulla a che fare con l’Ascoli Calcio. Dal primo all’ultimo hanno perso irrimediabilmente la nostra stima. Chiederemo alla nuova società, qualunque essa sia, di fare pulizia in tutte le componenti, dalla dirigenza arrogante e supponente, fino alla squadra. Non c’è stato un giocatore che si è preso la responsabilità della retrocessione o abbia avuto il coraggio di presentarsi in conferenza stampa. Noi vogliamo uomini. E pretendiamo una nuova società all’altezza della nostra storia e che preferisca ripartire dalla dignità del popolo ascolano, dal senso di appartenenza e dalla nostra gente. Pochi semplici concetti – hanno concluso gli Ultras 1898 – ma alla base di qualsiasi discorso ulteriore". E a proposito di tifosi la coreografia ‘Occhio della Tigre’ ha vinto il referendum lanciato dal gruppo ‘Supertifo’ su Facebook. E’ stata proprio ‘l’Occhio della Tigre’ ascolana che ha impressionato di più nei giudizi di gradimento per le coreografie del campionato di serie B. Una magra consolazione in una stagione di grandi delusioni.

Valerio Rosa