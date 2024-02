Oggi il responso degli esami medici. Mendes, Ascoli col fiato sospeso

L’Ascoli aprirà la giornata odierna aspettando un responso decisamente importante. Quello relativo agli esami strumentali che ci potranno dire la reale entità dell’infortunio subito da Pedro Mendes alla caviglia destra. La presenza o meno del forte centravanti portoghese sarà fondamentale per la squadra di Castori nella ricorsa per la salvezza che si svilupperà da qui al termine del campionato. Escluse eventuali fratture, ora si cercherà di capire se, oltre al trauma distorsivo, il 24enne ha visto interessati anche i legamenti. Evenienza che allungherebbe inevitabilmente i tempi del suo rientro. Nel corso dello scontro diretto perso 2-1 domenica scorsa al Del Duca col Südtirol, l’attaccante del Picchio era stato costretto a lasciare il campo poco prima della mezz’ora del primo tempo per infortunio. E a confermare la serietà del guaio fisico accusato era stato l’uso delle stampelle con le quali il giocatore era tornato in panchina nel corso della ripresa per essere vicino ai compagni di squadra. La sua assenza così ha visto crollare nel corso della suddetta gara il peso offensivo mostrato davanti dai bianconeri. Streng e Rodriguez hanno provato a non farlo rimpiangere, ma senza riuscirci.

Dati alla mano nel campionato in corso la presenza di Mendes è stata ad oggi imprescindibile. Ben 10 delle 23 reti complessive messe a segno dalla squadra sono arrivate grazie al suo fiuto del gol. Una media altissima (43,48%) che sotto le cento torri non si faceva registrare da alcuni anni. Inutile ribadire quanto un suo lungo stop andrebbe a complicare, e non poco, il cammino che potrebbe condurre Castori e i suoi uomini verso il sospirato traguardo salvezza. Senza di lui i compagni di reparto, ad oggi non si sono mostrati capaci di contribuire adeguatamente in termini di realizzazione. Il restante bottino degli attaccanti infatti parla di soli 2 gol per il deludente Nestorovski e Rodriguez.

Oltre alla singola marcatura di Manzari, nel mercato di gennaio finito per vestire la maglia della Feralpisalò. Il dato confortante in questo momento resta quello relativo al reparto difensivo che dall’arrivo di Castori ha mostrato una certa solidità. Le attenzioni della retroguardia però dovranno restare alte nel corso della sfida di Catanzaro, visto vedremo di fronte uno dei migliori reparti d’attacco del torneo con le sue 35 reti all’attivo. Ieri i bianconeri sono tornati in campo al Picchio Village per proseguire la preparazione in vista dell’incontro del Ceravolo. Il gruppo sotto le direttive del proprio timoniere ha svolto un lavoro di forza con partite ad alta intensità. Si attende il rientro del terzino destro Bayeye che resterà impegnato con la nazionale del Congo almeno fino al prossimo fine settimana, quando andrà in scena la semifinale di Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio.

Massimiliano Mariotti